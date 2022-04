"Katru dienu nevari doties uz "McDonalds"." Merzļikins par slodzi un jauno lomu komandā

Līdz sezonas beigām "Blue Jackets" komandai atlikušas deviņas spēles. Sagaidāms, ka katrā no šiem mačiem laukumā dosies Merzļikins, kurš apņēmies maijā palīdzēt Latvijas izlasei pasaules čempionātā.

"Nav viegls darbs spēlēt katru spēli. Ir jādomā par savu ķermeni vairāk nekā par jebko citu. Ir jāatpūšas un pareizi jāēd. Pavisam noteikti katru dienu nevari doties uz "McDonalds", citādi nebūs enerģijas," NHL .com citē Merzļikinu.

Savainojumā iedzīvojies arī perspektīvais krievu vārtsargs Daniils Tarasovs, līdz ar to aiz Merzļikina rezervē "Blue Jackets" komandas pieteikumā ir kanādietis Žans Fransuā Berubē, kurš karjeras lielāko daļu pavadījis Amerikas Hokeja līgā (AHL).

"Blue Jackets" galvenais treneris Breds Larsens vēlas, lai Merzļikins uzkrāj pieredzi, spēlējot vairākus mačus pēc kārtas. Šāda pieredze būs noderīga nākotnē, it sevišķi tad, ja Kolumbusas komanda kvalificēsies Stenlija kausam.

"Domāju, ka tas viņam ir ļoti svarīgi. Viņš spēlēs ļoti daudz maču. Un es vēlos, lai viņam ir šīs spēles, tāpēc ka ceru, ka nākamgad šajā laikā mēs būsim daudz tuvāk vietai "play-off" turnīrā. Tāpēc ir vēlams, ka pirmais [vārtsargs] ir gatavs spēlēt katru vakaru, un ir jāsaprot, kādas ir sajūtas to darīt," sacīja Larsens.

"Tāpēc viņš spēlēs. Es vēlos viņu katrā spēlē, lai viņš saprot, kā tas ir, - it sevišķi pret labajām komandām, kas izdara spiedienu. Ir jāiemācās tikt galā ar nogurumu. Nedrīkst pagurt, ja esi cīņā par "play-off". Tāpēc ir jāgatavojas šādai situācijai, kāda mums, cerams, būs nākotnē," teica treneris.

"Esmu ļoti pateicīgs, ka man ir dota šī iespēja to pieredzēt. Ir interesanti iet cauri šīm niansēm, it sevišķi spēlēt divus vakarus pēc kārtas. Tas nav viegli, it sevišķi NHL. Šeit ir lieliskas komandas. Šeit nav tik liela atšķirība kā Eiropā starp komandām pirmajā un pēdējā vietā kopvērtējumā," norādīja Merzļikins.