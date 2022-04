ReTV: Viena no sankcijām pakļautajām sanatorijām Jūrmalā turpina darbu

“Mēs jau esam sazinājušies ar banku. No savas puses veiksim precizējumus un skaidrojumus, ka šī atļauja netiek pārāk plaši interpretēta, netiktu sniegti jelkādi pakalpojumi klientiem. Pēc būtības savu saimniecisko darbību šāds uzņēmums nevar turpināt.”

Sanatorijas “Belorusija” pārstāve pa tālruni atbild: “Baseins no 23.(aprīļa) jau strādās. Pārējais viss strādā, jā.”

Kristaps Markovskis, FKTK Naudas atmazgāšanas novēršanas un sankciju departamenta direktors: “Sankciju apiešana pēc būtības ir krimināli sodāma. Ja būs šādi mēģinājumi sankcijas apiet, mēs to vērosim un attiecīgi rīkosimies, lai šāda sankciju apiešana nevarētu notikt.”

Šobrīd Latvijā ar sankcijām pret Krieviju ir pakļautas 32 juridiskas un trīs fiziskas personas, par kopējo Latvijas bankās iesaldēto summu 55 miljoni eiro. Ir bažas, ka sanatorija “Belorusija” atvērusi kontu citas valsts bankā, kas atbildīgajām iestādēm būtu jāizvērtē. Abām sanatorijām uzlikta virkne sankciju arī no citām Latvijas institūcijām gan no Ārlietu ministrijas pret pašiem iestādes īpašniekiem, gan no Tieslietu ministrijas darījumiem ar nekustamo īpašumu, kā ēkas pārdošana, izīrēšana un tamlīdzīgi.