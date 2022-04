Zinātnieku komanda no Latvijas veido virtuālās realitātes modeli Saūda Arābijas senpilsētai

Ar trīsdimensionāliem lāzeriem un droniem zinātnieki ievākuši pietiekami daudz informācijas par Saūda Arābijas senpilsētu, lai to virtualizētu. Tas ļaus iegūtu pilnīgāku priekšstatu par senās Kindas karaļvalsts galvaspilsētu.

Ar 3D lāzerskenera iekārtu zinātnieku un pētnieku komandai to arī izdevās izdarīt. "Šī iekārta izsūta lāzera staru līdz objektam un atpakaļ, tālāk tiek izrēķinātas koordinātes, būtībā notiek divi miljoni mērījumu sekundē.

Pirmais etaps nozīmē datu apstrādi, kas ir iegūta objektā. Tas plus, mīnus aizņem mēnesi vai divus, strādājot Latvijā, jo jāpārbauda dati, jāsašķiro, jāsaklasificē," saka Māris Kaļinka.

UNESCO pārstāvis min, ka objekts tūristiem būs atvērts jau nākamgad. Par to komanda ir pārliecināta, jo šāda veida starptautiskus projektus jau ir īstenojuši.

"Ja mēs no Latvijas puses daudz eksperimentējām 10 gadus atpakaļ, tad varētu teikt, ka mums ir unikāla pieredze, visi eksperti pasaules nacionālā līmenī par to dzirdēja un prasīja palīdzību no Latvijas puses.