Raidījums: Krievijas sāktā kara dēļ gāzes tarifi rudenī dubultosies

Valdība ir pieņēmusi lēmumu, ka no 2023. gada Krievijas gāzi vairs nepirks. Lai šo plānu varētu realizēt, jāizpildās vairākiem būtiskiem nosacījumiem. Jau šobrīd notiek gatavošanās nākamajai apkures sezonai. Lielākas bažas ir par to, vai gāzes mums vispār pietiks. No pirmā aprīļa gāze no austrumiem vairs nepienāk, Latvija dedzina Inčukalnā uzkrātās rezerves un piegādā gāzi no Klaipēdas termināla. Pasaules biržās gāzes cenas ir augstas. Uzņēmums Latvijas gāze prognozē, ka no 1. jūlija tarifi vismaz dubultosies, vēsta raidījums "Nekā personīga".