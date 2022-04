Kopš 2017. gada marta ligzdā uzturējās jūras ērgļu pāris, kam ligzdas vērotāji devuši vārdus Milda un Raimis. Tiešraidē no jūras ērgļu ligzdas pagājusī sezona sākās ar skatītājus satraucošiem notikumiem - pazuda jūras ērgļu tēviņš Raimis, kurš tā arī neatradās.

"Apollo" vaicāja Ķuzem, vai LDF ir izdevies iegūt kādu informāciju par to, kur pazudis Raimis. Ornitologs atbildēja: "Raimis pazuda apmēram pirms gada, šobrīd droši var pieņemt, ka putns ir gājis bojā."

"Kāpēc Milda nolēma akceptēt tieši Voldi – to ir grūti pateikt, vai šis pāris būs stabils, rādīs laiks. Milda ir apmēram 10 gadus veca, pieredzējusi ērgliene, bet Voldis visdrīzāk jauns tēviņš, kuram pieredzes ligzdošanā nav," stāsta ornitologs.

"Apollo" ekspertam vaicāja, vai tā ir normāla parādība, ka sugasbrāļi izēd svešas olas. "Olu izēšana ir viena no iekšsugas konkurences izpausmēm. Šādi gadījumi vismaz mums līdz šim nebija zināmi, to gan var skaidrot arī ar to, ka kopējais ar tiešsaistes kamerām novēroto ligzdu (un attiecīgi vēroto sezonu) skaits pagaidām vēl ir salīdzinoši neliels," stāsta Ķuze.