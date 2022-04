Festivālā "Summer Sound" uzstāsies ukraiņu grupa "Go_A"

Viņa norāda, ka grupa "Go_A" interpretē Ukrainas folkloru, ietērpjot to elektroniskās mūzikas skaņās. Tās nosaukums radies no vārda "Go" - kustība, savukārt "A" ir sengrieķu "alpha", kas simbolizē atgriešanos pie kultūras saknēm. Grupas darbība aizsākās 2012.gadā, kad skaņu producents Tarass Ševčenko iepazinās ar etnodziedātāju Katerinu Pavlenko.