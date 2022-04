LDDK: Valdībai ir pēdējais laiks sēsties pie viena galda ar uzņēmējiem

Viņš uzvēra, ka īpaši vēlēšanu gadā uzņēmēji no politiķiem vairs negrib dzirdēt solījumus, cik skaiti dzīvosim pēc vēlēšanām, bet reālu rīcību.

"Nav noslēpums, ka ar katru no pēdējiem Saeimas sasaukumiem un valdībām sapratne un diskusija ar uzņēmējiem un to pārstāvošajām organizācijām ir pasliktinājusies un šobrīd ir viskritiskākā. Es gan gribu teikt, ka ir labi piemēri valdībā un ministrijās, kur atsevišķām nozarēm ir izveidojusies ļoti konstruktīva sadarbība, kas tiešām strādā ar vienotu mērķi vairot ekonomiku un to attīstīt. Tāpat ir sliktie piemēri, kur savstarpējā attieksme ir ministrijas neieklausīšanās un ignorance," atzina Bite.