"Šī ir neiedomājama situācija." WNBA komisāre komentē Krievijā aizturētās Graineres sāgu

Jekaterinburgas UGMK komandas centra spēlētāja Grainere tika aizturēta februārī, jo Šeremetjevas lidostā viņas bagāžā it kā esot atrasti elektronisko cigarešu kārtridži ar hašiša eļļu.

"Šī ir neiedomājama situācija. Britnijai ir viss mūsu atbalsts. Protams, cenšamies darīt visu, kas ir mūsu spēkos, sadarbojoties ar viņas likumisko pārstāvi, viņas aģentu un citām pilnvarotām personām. Jācenšas atrast jebkādu veidu, kā pēc iespējas ātrāk palīdzēt viņai nokļūt mājās sveikai un veselai. Mēs visi esam sarūgtināti, taču mums vienkārši jābūt pacietīgiem," izdevumā "The Guardian" citēta Engelberta.

31 gadu vecā Grainere tiek uzskatīta par vienu no pēdējās desmitgades pasaules labākajām basketbolistēm. Viņa ir viena no retajām spēlētājām, kura mača laikā spēj triekt bumbu grozā no augšas.