Uz eksperimenta laiku atsevišķi maršruta Rīga-Bauska autobusi kursēs līdz Rundāles pilij

Šāds lēmums pieņemts, atsaucoties Rundāles pils muzeja ierosinājumam nodrošināt iedzīvotājiem iespēju nokļūt līdz pils muzejam. Biļetes cena no Rīgas līdz Rundāles pilij būs 3,65 eiro.

Tāpat, lai nodrošinātu iespēju nokļūt no Kurmenes Bauskā un otrādi, gaidāmas izmaiņas maršrutā Nr.6394 Bauska-Ozolaine-Skaistkalne un Nr.6400 Bauska-Bārbele-Skaistkalne-Vārpa-Bauska.

Maršruta Bauska-Ozolaine-Skaistkalne autobuss, kas no Bauskas autoostas izbrauc plkst.7.50, otrdienās un piektdienās kursēs līdz pieturai "Kurmene", bet pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās un sestdienās tas kursēs tāpat, kā līdz šim - līdz pieturai "Skaistkalne".

Savukārt reiss, kas pieturā "Skaistkalne" no pirmdienas līdz sestdienai tiek sākts plkst.8.50, tiks slēgts.

Tāpat tiks atklāti trīs jauni reisi - autobuss, kas no pieturas "Kurmene" otrdienās un piektdienās izbrauks plkst.9.10, autobuss, kas no pieturas "Skaistkalne" pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās un sestdienās izbrauks plkst.9.35, un autobuss, kas no pieturas "Skaistkalne" darbadienās izbrauks plkst.18.18.