Kāpēc Indija var pirkt Krievijas naftu un joprojām uzturēt draudzīgas attiecības ar ASV?

Iespējams, ASV arī atzīst, ka Indijas attiecības ar Krieviju vēsturiski ir bijušas ļoti atšķirīgas no attiecībām ar Rietumiem. Blinkens norādīja, ka Indijas saites ar Krieviju ir veidojušās gadu desmitiem laikā, kad Amerikas Savienotās Valstis nevarēja būt Indijas partneris.

Šķiet, ka tā bija atsauce uz auksto karu starp ASV un PSRS, kura laikā Indija oficiāli nebija atkarīga no kādas spēcīgas valsts vai valstu grupas. Tomēr Indija sāka nosliekties uz PSRS pusi 20. gadsimta 70. gados, kad ASV sāka sniegt militāru un finansiālu palīdzību tās kaimiņvalstij Pakistānai.

Tad Krievija sāka piegādāt Indijai ieročus, un Indija joprojām ir lielā mērā atkarīga no Krievijas militārā aprīkojuma.

2018. gadā Indija noslēdza 5 miljardu ASV dolāru vērtu ieroču līgumu ar Krieviju par pretgaisa aizsardzības raķešu sistēmu, neraugoties uz to, ka šis darījums varētu to nostādīt Vašingtonas 2017. gadā pieņemtā federālā likuma par Amerikas pretinieku apkarošanu ar sankciju palīdzību, ar kuru Irānai, Krievijai un Ziemeļkorejai tika noteiktas jaunas sankcijas, redzeslokā.

Indijas atkarība no Krievijas ieročiem ierobežo tās iespējas nosodīt Krievijas iebrukumu Ukrainā. Kad Putins pagājušā gada decembrī apmeklēja Deli, Modi pat nosauca Putinu par "tuvu draugu".

Maskava joprojām atbalsta Indiju un joprojām vēlas pārdot Indijai naftu ar atlaidēm. Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs pat tikās ar savu kolēģi Deli šomēnes un uzslavēja Indiju par to, ka tā uz Ukrainas karu neskatās "vienpusīgi".

Tomēr Baidena tikšanās laikā ar Modi bija jūtams satraukums. ASV prezidents mudināja savu Indijas kolēģi nepalielināt Krievijas naftas izmantošanu, tā vietā piedāvājot palīdzēt Indijai iegādāties naftu no citām valstīm. Indija, kas importē 80 % no tai nepieciešamās naftas, no Krievijas saņem ne vairāk kā 3%.