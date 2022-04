VID vadītājas alga aizvadītajā gadā sarukusi par trešdaļu

Tāpat Jaunzeme pērn saņēmusi 4060 eiro no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, 2395 eiro kā ar nepilngadīgā bērna interešu pulciņu apmaksu un citu pasākumu apmaksu saistītus kompensējošus maksājumus no Gvido Romeiko, 1593 eiro apdrošināšanas atlīdzību no "Ergo", kā arī 10,66 eiro procentos no "SEB bankas".