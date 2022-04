Vairākas iestādes iepriekšējā pieraksta kārtību mainīs uz dzīvās rindas sistēmu

Pilsonības un migrāciju lietu pārvaldē ( PMLP ) klientiem pakalpojumus sniedz pēc iepriekšējā pieraksta, bet pavisam drīz tas mainīsies, jo no maija vidus iestāde sāks strādāt kā pirms kovida pandēmijas un pakalpojumus sniegs rindas kārtībā.

PMLP pārstāve Madara Puķe atzina, ka atgriezties pie vecās jeb ierastās kārtības spiež lielās apmeklētāju rindas, it īpaši Rīgā un citās lielajās Latvijas pilsētās.

"Iepriekšēju pierakstu Rīgā ir iespējams veikt pēc aptuveni mēneša, pusotra, bet jārēķinās, ka pierakstu laiki tuvākajos mēnešos ir samazināti, jo no 16. maija būs iespēja saņemt PMLP pakalpojumus rindas kārtībā. Mūsu dati liecina, ka 10% no cilvēkiem, kuri veic iepriekšēju pierakstu, neatnāk.

Apkalpošana rindas kārtībā palīdzēs no tā izvairīties. Kopš pandēmijas perioda esam krietni samazinājuši klientu apkalpošanas ilgumu – no 30 līdz 10 minūtēm, līdz ar to mūsu kapacitāte apkalpot klientus ir pieaugusi," norādīja Puķe.