VIDEO ⟩ Klausījās Krievijas himnu un aiz matiem izvilka no auto. Rīdziniece Pārdaugavā piedzīvojusi nepieņemamu taksista uzvedību

"Bolt" komentārs par notikušo

"Mūsu klientiem ir pieejams atbalsta dienests, atbildes tiek nodrošinātas katru dienu laikā no 8.00-23.00, bez brīvdienām. Ar dienestu iespējams sazināties caur klienta profilu aplikācijā (izvēloties attiecīgo pasūtījumu) vai rakstot uz "Bolt" e-pastu riga@bolt.eu.

Runājot par agresīvo šoferi, "Bolt" norāda, ka lielākā daļa uzņēmumā esošo vadītāju strādā strādā pie kāda no autoparkiem vai individuāli. Ikvienam vadītājam pirms sadarbības uzsākšanas ar "Bolt" ir jāpabeidz apmācības, kurās tiek iepazīstināts ar sadarbības noteikumiem un nosacījumiem, kā arī rīcību darbā ar klientu.

Autotransporta direkcijas komentārs

Autotransporta direkcijas ieskatā situācija, kad autovadītājs izturas agresīvi pret pasažieriem un tos fiziski aizskar, ir šokējoša un nepieļaujama, tādēļ šobrīd ATD gatavojam pieprasījumu "Bolt" sniegt paskaidrojumu par konkrēto situāciju, kā arī skaidrojumu par to, kāda būs "Bolt" rīcība attiecībā uz konkrēto autovadītāju un kas tiks darīts, lai šādi gadījumi nekad vairs neatkārtotos.

Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām autovadītāju var izslēgt no Taksometru vadītāju reģistra, ja tas neatbilst noteiktām prasībām:

Autotransporta direkcija izskatīs lietu par vadītāja izslēgšanu no Taksometru vadītāja reģistra, ja saņems lēmumu no Valsts policijas par to, ka persona ir sodīta par pasažieru pārvadāšanas noteikumu pārkāpšanu, "Apollo" informēja ATD.