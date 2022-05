Bērnības atmiņas Seidijai (vārds mainīts) uzglūn fragmentāri. Čīkstošā gulta, asiņainā apakšveļa, saplēstās kleitas un neparedzamie uzbrukumi no brāļiem aiz cūku kūts, kad bērni kopīgi bija pabarojuši lopus. Seidijas skaudro pieredzi par uzaugšanu amišu ģimenē un biežajām seksuālajām traumām atklāj žurnāls "Cosmopolitan".

"Viņi parasti saņēma to, ko gribēja."

Bērnībā Seidija tika rūpīgi sargāta no ārpasaules - viņai neļāva skatīties televizoru vai klausīties popmūziku, kā arī apmeklēt ārpusskolas nodarbības. Tā vietā viņa apmeklēja amišu, anabaptistu kristiešu skolu un brīvdienās brauca zirgu pajūgā uz baznīcu - viņas dzīvei vajadzēja būt pazemīgai, disciplinētai un dievbijīgai.

Seidija stāsta, ka līdz deviņu gadu vecumam viņu bija izvarojis viens no viņas vecākajiem brāļiem.

Māsas, kuras dalīja ar Seidiju vienu istabu un reizēm pat gultu, nekad nepamodās, kad viņa tika izmantota, bet, ja tomēr piecēlās, tad nekad neko neteica. Dažas no viņām vēlāk atzinās, ka arī tikušas izvarotas.

Seidijas mazā pasaule tika balstīta uz noteikumu ievērošanu, un viens no tiem bija klusēšana. "Nebija mīlestības vai atbalsta," viņa saka. "Mēs nejutām, ka mums būtu vieta, kur iet, lai kaut ko teiktu."

Tāpēc viņa to nedarīja.

Tikai tagad, pieaugušā vecumā, Seidija nolēmusi runāt atklāti par piedzīvoto, lai izgaiņātu tumsu, kas viņu nomāc jau no bērnības. Viņai ir apnicis klusēt.

Visi stāsta, ka ģimenes locekļi vai baznīcas vadītāji ir atturējuši viņus ziņot policijai par pārdzīvoto vardarbību vai arī viņi jutuši, ka ir bezcerīgi meklēt palīdzību no malas. Kā Seidija teica, viņa zināja, ka vienkārši tiks izsmieta vai pat notikušajā vainota.

"Tas ir daudz lēnāks un mazāk pamanāms process," saka Linda Kroketa, organizācijas "Safe Communities" dibinātāja un direktore, kas strādā, lai novērstu bērnu seksuālu izmantošanu. "Taču pēdējo 10 gadu laikā esmu redzējusi reālu izaugsmi šo sieviešu vidū. Viņas dzird viena otru. Kaut arī šajās kopienās nav "Twitter" vai "Facebook", sievietēm savstarpēji ir spēcīga saziņas sistēma. Viņas smeļas drosmi un spēku cita no citas."

"Ir daudz amišu, kuriem ir mans mobilā tālruņa numurs, un viņi to izmanto. Vīrieši zvana sieviešu vārdā," saka tiesnesis Kreigs Stedmens, bijušais Lankasteras apgabala prokurors Pensilvānijas štatā, kur dzīvo gandrīz 40 000 šīs kopienas pārstāvju.

Lai gan lielākajai daļai no viņiem nav mobilo tālruņu, amiši var izmantot taksofonus vai zvanīt no kaimiņu mājām.

Bērnībā Seidija katru rītu cēlās pirms rītausmas, lai slauktu savas ģimenes govis, valkāja galvassegu un garu kleitu, kurpes un zeķes bija blāvi melnas, kā to paredzēja viņas vietējā baznīcas noteikumi jeb Ordnung.

Seidija nekad neslēdza iekšā gaismu un nepirka drēbes veikalā. Viņa mājās nerunāja angliski - tikai Pensilvānijas holandiešu valodā, kas bija vienīgā valoda, ko meitene zināja līdz pirmajai klasei. Un viņa nekad nevienam neatklāja pārciesto vardarbību, izņemot brālēnam un pašas tēvam, kurš reiz jautāja, vai brāļi viņai pieskaras. (Nākamajā reizē, kad viņš to jautāja, Seidija meloja, baidīdamās, ka viņš sitīs zēnus, kā viņš to bieži esot darījis.)

Taču tas, kas notika viņas mājā, bija slikti glabāts noslēpums, uzskata vairāki Seidijas radinieki. Viens no viņiem ziņoja par Abneru, kurš nu ir devies aizsaulē, vietējiem baznīcas vadītājiem - Seidija atceras, ka no viņas tēva "izvairījās" sešas nedēļas, kas ir izplatīta disciplīna, kurā apsūdzētais tiek sociāli izstumts un viņam aizliegts ēst pie viena galda ar draudzi.

Kad Abners atzinās, ka ir nodevies "seksuālām attiecībām ar divām no viņām", vīrietis uzstāja, ka, kaut "mīlējās ar viņām vismaz trīs reizes, nekad nav darījis viņām pāri".

Ierasts, ka amišu upuri kopienā tiek uzskatīti par tikpat vainīgiem kā varmāka. Pat ja runa ir par bērniem. Tiek gaidīts, ka upuri dalīsies atbildībā un pēc tam, kad baznīca būs sodījusi viņa pāridarītāju, - ātri vien piedos. Ja viņi to neizdara, viņi ir patiesā problēma.

Tomēr, tā kā arvien vairāk sieviešu sāk nākt klajā ar savām traģiskajām pieredzēm, ir izveidojusies arī sistēma, kas viņām palīdz. Pirms diviem gadiem vēl kāda no seksuālas vardarbības cietusī, Lizija, kura pati jau sen ir pametusi amišus, kopā ar vēl kādu izbijušu kopienas pārstāvi Denu Šroku izveidoja grupu "Voices of Hope", kas ir vērsta uz vardarbībā cietušām sievietēm. Lizija satika Seidiju vienā no tikšanās reizēm, un tagad viņas ir draudzenes.