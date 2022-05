"Es atrados starp divām pasaulēm, un tā bija elle." Grūtnieces neticamā atveseļošanās no Covid-19

Viņa zināja, ka vēlas, lai dēla bērnība būtu labāka nekā viņas. Lai gan bija stāvoklī, Greisa nebaidījās no Covid-19 pandēmijas. "Es nekad tam nepievērsu pārāk daudz uzmanības," viņa skaidro. "Protams, es darīju to, kas ierasts, – valkāju maskas, mazgāju rokas. Es daudz ārpus mājas negāju, bet man to tāpat iepriekš nepatika darīt. Esmu diezgan antisociāla. Apkārtējās pasaules haoss šķita nieks salīdzinājumā ar to PTSD, depresiju un trauksmi, ko piedzīvoju bērnībā."