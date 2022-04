Zelenskis: Kijivas apšaude Gutērreša vizītes laikā bija mēģinājums pazemot ANO

"Kā uz to vajadzētu reaģēt ANO ģenerālsekretāram un pašai ANO? Tas ir, viņi (Krievija) vienkārši iespļāva viņam mugurā, sulīgi, ar asinīm. Un saprotams, ka tā ir atmaksa par viņa izteiktiem vērtējumiem Maskavā, par to, ka viņš pateica, ka šis ir karš, nevis specoperācija, par to, ka viņš pateica, ka Krievijas armija izdara kara noziegumus. Krievijas Federācija šauj viņam mugurā. Spārnotajai raķetei starpība starp trāpījuma vietu un viņa atrašanās vietu ir tas pats, kas 2 milimetri pistolei. Izšāva viņiem pie deniņiem. Interesanti, vai Krievijas Federācija paliks kā ANO Drošības padomes pastāvīgā locekle, vai viņš kārtējo reizi to norīs?" sacīja Arestovičs.