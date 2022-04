Kā Krievijas enerģētika ietekmējusi Polijas un Ungārijas politiku?

Strukturālas pārmaiņas

Krievijas uzbrukums Ukrainai ir piespiedis Eiropas Savienībai parādīt to, cik ļoti tā vēlas mazināt savu atkarību no Krievijas enerģētikas importa. Pašlaik Krievijas gāze veido 40% no Eiropas importa apjoma, 27% no naftas, un 46% no ogļu importa apjoma.

Lai arī Ungārijas premjers Viktors Orbāns nav iestājies pret Eiropas Savienības sankcijām pret Krieviju, viņš arī nav kritizējis Putinu. Tieši otrādi – Orbāns ir izteicis kritiku no Krievijas agresijas cietušās Ukrainas prezidentam Volodimiram Zelenskim. Tikmēr Polijas valdošā partija "Likums un taisnīgums" (PiS) aicinājušas Eiropas Savienību ieņemt maksimāli stingru nostāju un atteikties no Krievijas energoresursiem.

Orbāns no tā kategoriski atsakās, sakot, ka nevēlas atteikties no Krievijas gāzes, lai pasargātu valsts ekonomiku. Viņš arī uzvarēja vēlēšanās ar solījumiem saglabāt gāzes piegāžu drošību ungāru mājsaimniecībām.

"Polija ir aktīvi darbojusies Eiropas Savienības politikas izstrādē, kas paredz energoresursu diversifikāciju, lai mazinātu atkarību no Krievijas. Tikmēr Ungārija gājusi pretējā virzienā, padziļinot savu atkarību no Putina režīma," sacīja Šmits.

Polijas ceļš pretim energoneatkarībai

Polija ir septītā lielākā gāzes patērētāja Eiropā, izmantojot aptuveni 17 miljardus kubikmetru gāzes gadā (aptuveni ceturtā daļa no Vācijas patērētā apjoma). Puse no tā tiek importēta no "Gazprom". Kopumā Krievija nodrošina 55% no gāzes importa apjomiem, 66% no naftas un 75% no ogļu importa apjomiem.