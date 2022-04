Ko sola zvaigznes? Maija mēneša horoskops

Taču ir arī pozitīvas ziņas. Cilvēkiem, kas vēlas sākt atslodzes vai dietas kūri, piemēroti datumi no 15. līdz 18. maijam. Iesākumā viegla barība un pēc tam tikai zāļu tējas no 15. maija vakara līdz 17. maija rītam un pēc tam ievērot to ēdienkarti un ēšanas režīmu, kāds ieplānots. Jāgatavojas atvaļinājumu laikam un vasaras peldkostīmu sezonai.

Savukārt saimniecības darbiem un lietišķiem pasākumiem vēl pirms retrogrādā Merkura perioda piemēroti datumi ir: 2., 3., 5. un 6. maijs.

AUNS

Pavasara saule silda sirdi un dod enerģiju. Šajā mēnesī spēsi vai kalnus gāzt un prātā nāks neskaitāmas idejas. Lielisks laiks, lai tās pierakstītu un izveidotu biznesa plānu nākotnei. Kādam iespējamas pārmaiņas profesionālajā jomā: jauns darbs vai jauni apstākļi un uzdevumi esošajā vietā. Ja kaut ko maini, tad lūkojies arī uz finansiālo izdevīgumu, lai nesanāk tā, ka strādā tikai idejas vārdā. Brīvajā laikā ar prieku darbosies mājas saimniecībā - vajag sakārtot telpas, nomazgāt logus, salikt vāzēs ziedus. Kāds nolems aktīvi rosīties sabiedrības labā, piedaloties vai organizējot vides sakopšanas talkas.

VĒRSIS

Daba atmodusies, viss plaukst un zaļo... Pavasaris ir Vērša iedvesmas laiks. Pie katras iespējas vēlēsies izrauties no pilsētas mūriem, no ikdienas rutīnas, no neskaitāmiem dzīves pienākumiem. Lai dzīvo brīvības sajūta un ceļojums. Ar auto, motociklu, divriteni, skrejriteni! Kustīgas aktivitātes ļoti nepieciešamas, jo var gadīties, ka pa ziemu kāds vasaras drēbes šaurākas sašuvis... Darbā – kā jau darbā: daudz pienākumu, liela atbildība. Taču ir arī iespējas izcelties, izvirzīties un saņemt nopietnu karjeras piedāvājumu. Nekautrējies runāt par samaksu.

DVĪŅI

Optimistisks noskaņojums, it īpaši tajās dienās, kad saulīte silda. Gribas brīvības sajūtu, gribas doties piedzīvojumos – ja iespējams, paņem atvaļinājumu vai vismaz kādas garākas brīvdienas. Jaunu enerģijas devu sniegs neliels ceļojums vai tālāks pārgājiens. Satiksi interesantus cilvēkus, gūsi jaunus iespaidus. Pie darbiem ķersies ar jaunām idejām, un tieši tās visi no tevis gaida. Ja kaut kas kavējas un bremzējas, tad atliec uz vēlāku laiku. Var nākties risināt attiecību jautājumus, svarīgi no sirds izrunāties.

VĒZIS

Emocijas mutuļos. Būsi noskaņots parūpēties par visu un visiem – darbā dosi padomus kolēģiem, mājās apčubināsi savus mīļos, varbūt pat centīsies risināt tuvu draugu privātās problēmas. Atceries to sakāmvārdu: „Kas par daudz, tas par skādi!” Ļoti var gadīties, ka cilvēki sāk to uzskatīt par jaukšanos viņu kompetencē un privātajā dzīvē. Palīdzi tikai tad, ja kāds tev to lūdz. Darbā vai biznesā panākumi un labas idejas. Iespējams, rodas jauni sadarbības partneri. Savukārt attiecībās jaunas dzirkstis, kas sirdij liek pukstēt straujāk.

LAUVA