"Latvijas balzams" mainījis nosaukumu

Viņš norāda, ka pirms septiņiem gadiem AS "Latvijas balzams" pievienojās alkoholisko dzērienu ražošanas un izplatīšanas kompānijai "Amber Beverage Group". Atrašanās grupā alkoholisko dzērienu ražotājam "Latvijas balzams" ir nesusi vairākus ieguvumus - lielākus pasūtījumus, jaunus klientus un vairākus attīstības projektus.

Līdz ar lēmumu, ko pieņēma AS "Latvijas balzams" akcionāru sapulce pagājušā gada 30.septembrī, no šodienas turpmākais uzņēmuma nosaukums ir AS "Amber Latvijas balzams".