Feldmans: "Latvijas gāzes" nostāja, prasot speciālo atļauju maksājumu veikšanai "Gazprom", ir nožēlojama

Vaicāts par LG aicinājumu piešķirt šādu atļauju, kas pēc būtības novestu pie tā, ka "Gazprom" atlīdzību būtu ieguvusi rubļos, Feldmans uzsvēra, ka fašistiskais Kremļa režīms cenšas apiet pret to noteiktās civilizētās pasaules sankcijas. Viņu mērķis ir iegūt cieto valūtu, kas šajā gadījumā ir eiro, kas Krievijai dotu iespējas veikt intervences tirgū rubļa kursa stabilizēšanai, skaidroja Tautsaimniecības komisijas vadītājs.

Politiķim nav nekādu šaubu, ka LG apzinās patiesos Kremļa nolūkus izveidot sankciju apiešanas shēmu, tāpēc LG nostāja, prasot šādu atļauju, ir nožēlojama. No morāli ētiskā viedokļa šāda rīcība nav pieļaujama, uzsvēra Feldmans.

Šādas iespējas nepieļaušana bija viens no iemesliem, kāpēc "Konservatīvie" rosināja atteikšanos no Krievijas gāzes iegādes, kas pašlaik Saeimā atbalstīta otrajā lasījumā, skaidroja partijas frakcijas vadītājs. Tāpat arī sekmīgi tiek strādāts, lai dabasgāzi iegūtu no alternatīviem avotiem, atzīmēja Feldmans.