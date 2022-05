Sitieni, greizsirdība un kokaīna meklēšana tur, kur saule neiespīd. Ambera Hērda liecina pret Džoniju Depu

Ambera atcerējās arī reizi, kad kopā ar Depu un viņa draugiem devusies pārgājienā. Kompānija lietojusi narkotikas, un to iespaidā kāda no sievietēm satvērusi Amberas roku un nolikusi galvu uz viņas pleca. Depam šāda notikumu attīstība izraisījusi greizsirdību un viņš esot sadusmojies par notikušo.

Viņš un Ambera devušies uz kemperi, kur pāra starpā sākusies vārdu pārmaiņa. "Bija redzams, ka viņš kaut ko meklē. Viņš jautāja: "Kur tu esi to noslēpusi?" (..) viņš sāka mani pārmeklēt. Viņš norāva man kleitu, satvēra krūškurvi, pieskārās kājām un norāva apakšveļu. (..) Viņš teica, ka meklē savas narkotikas un kokaīnu. Viņš ielika pirkstus un grozīja tos, lai mēģinātu atrast narkotikas."

Hērda stāstīja, ka Depa agresija izpaudusies ne tikai pret aktrisi, bet arī pret viņu mājdzīvniekiem. Vienā no reizēm Deps esot sagrābis suni un turējis to ārā pa braucoša auto logu: "Viņš satvēra savu Jorkšīras terjeru un turēja Bū ārā pa logu. Turot suni, viņš kliedza kā dzīvnieks. Visi, kuri atradās auto, - un es to nekad neaizmirsīšu - vienkārši sastinga. Neviens nerīkojās. Es nezināju, ko iesākt, jo nevēlējos, lai viņš reaģētu un nomestu suni."