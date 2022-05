RFS pārtrauc "Daugavpils" nezaudētu spēļu sēriju; "Valmiera" nosargā pirmo pozīciju

88. minūtē rezultāts kļuva 2:0. Pēc stūra sitiena izspēles no kreisās puses bumba trāpīja Danielam Balodim, taču no viņa vārtos lidojošo bumbu vārtsargs Dāvis Viljams Veisbuks atvairīja. Ar atkārtotu sitienu no vārtu priekšas vārtos to raidīja Aliuns Ndojs - 2:0.