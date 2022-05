Kariņš gaida iekšlietu ministres paskaidrojumu par pulcēšanos un Krievijas slavināšanu Uzvaras parkā

Skaidrojumu no iekšlietu ministres gaida arī "Konservatīvie". To pārstāvis, Saeimas deputāts Krišjānis Feldmans "Twitter" norādījis, ka politiskais spēks pieprasījis publisku skaidrojumu no Golubevas par iespējamu likumpārkāpumu nenovēršanu, pieļaušanu un nevēršanos pret tiem administratīvā un kriminālprocesuālā kārtībā. "Konservatīvie" arī prasa Kariņam sasaukt koalīcijas ārkārtas sadarbības sanāksmi par šo jautājumu.