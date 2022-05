Golubeva: Latvijas Satversme neparedz aizliegt nolikt ziedus

Viņa uzsver, ka policija var darīt tikai to, kas ir pamatots Latvijas likumos un Satversmē.

Jau ziņots, ka Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) sagaida skaidrojumu no Golubevas par radušos situāciju pie Uzvaras pieminekļa, kur tika pieļauta vairāku simtu cilvēku pulcēšanās un padomju armijas, kā arī Krievijas slavināšana.

Skaidrojumu no iekšlietu ministres gaida arī "Konservatīvie". To pārstāvis, Saeimas deputāts Feldmans tviterī norādījis, ka politiskais spēks pieprasījis publisku skaidrojumu no Golubevas par iespējamu likumpārkāpumu nenovēršanu, pieļaušanu un nevēršanos pret tiem administratīvā un kriminālprocesuālā kārtībā. "Konservatīvie" arī prasa Kariņam sasaukt koalīcijas ārkārtas sadarbības sanāksmi par šo jautājumu.