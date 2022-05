Pie atbildības jāsauc visi, kas 9. maijā ārdījās Uzvaras parkā, norāda Rinkēvičs

Ministra ieskatā, bija kļūdaini 9. maijā pārvietot stendus ar Krievijas karā pret Ukrainu cietušo fotogrāfijām. Viņš uzsvēra, ka to vēl varētu saprast no policijas viedokļa, bet tas nav attaisnojami un pieņemami no emocionālā viedokļa. Tas izraisīja pamatotu kritikas vilni. Rinkēvičs atzīmē, ka "mums nav jāslēpj patiesība, lai daži justos labi".