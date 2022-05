"Jābūt nulles tolerancei pret visu "putinisko" Latvijā." Pabriks atzīst kļūdas policijas darbā

Viņaprāt, beidzamo dienu norises nevar būt iemesls, lai Golubeva atkāptos no amata, taču no kļūdām ir jāmācās. "Tas, ka starp rīkojumiem un pavēlēm ir novirze, kas izraisījusi sabiedrības neapmierinātību, to es atzīstu un ar šīm lietām būs jātiek galā. Lēmumi no komandējošā sastāva policijā netika izpildīti veiksmīgi," vērtēja ministrs.