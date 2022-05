Turpinās pret Latvijas iedzīvotājiem un plašsaziņas līdzekļu vietnēm vērsti kiberuzbrukumi, ziņo "Cert.lv"

Viņa norādīja, ka pret iedzīvotājiem vērstās aktivitātēs, uzbrucēji cenšas izmantot kanālus ar augstu uzticamības pakāpi, lai izplatītu ļaunprogrammatūru un inficētu datorus, piemēram, izsūtot e-pastus ar ļaundabīgu saiti platformā "E-klase", un uzbrukumu bīstamu padara tas, ka ļaunprātīgais saturs tiek saņemts no kāda zināma sūtītāja, un tas samazina saņēmēja piesardzības līmeni.

Savukārt 4. maijā vismaz pret diviem Latvijas plašsaziņas līdzekļiem vērsti izkliedētās pakalpojumatteices jeb DDoS uzbrukumi, kuru mērķis bija padarīt tīmekļa vietnes un to nodrošinātos pakalpojumus nepieejamus.

Aģentūra LETA bija viena no šīm vietnēm, tāpat uzbrukts portālam TVNET. Uzbrukumi ilga vairākas stundas, radot nebūtiskus traucējumus.

Besere norādīja, ka uzbrukumu pazīmes atbilst tām pašām, kas konstatētas 26.aprīļa DDoS uzbrukumos vairākām Latvijas valsts iestāžu tīmekļa vietnēm, un par to atbildību vietnē "Telegram" uzņēmies Krieviju atbalstošs kibernoziedznieku grupējums "Killnet", kas veicis uzbrukumus arī Igaunijas, Polijas, Čehijas un citu Eiropas valstu iestāžu un uzņēmumu tīmekļa vietnēm.

Tāpat arī vairākos IT pakalpojumus sniedzošos uzņēmumos tika konstatēti veiksmīgi kiberuzbrukumi, kuru mērķis bija izmantot uzņēmumus, to radītos risinājumus un IT atbalsta sniegšanai izmantoto infrastruktūru, lai piekļūtu klientu sistēmām un tīklam.