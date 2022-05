Politologs: Piemineklis Pārdaugavā raisa asociācijas ar okupāciju un jānojauc

Viņa ieskatā, atklāts ir jautājums par to, vai pieminekļa vietā varētu izveidot kaut ko citu, tomēr, pēc profesora paustā, tas ir ļoti diskutējami.

"Vietalvā "Okupācijas piemineklis" izskatītos neadekvāti, jo tur ir runa par kritušajiem, nevis par uzvaru. Par uzvaru var domāt tie, kas atbalstīja Latvijas "staļinizāciju" no 1940. līdz 1941.gadam un no 1945.gada līdz Staļina nāvei. To var nodēvēt par Latvijas "staļinizācijas" periodu," sacīja politologs.