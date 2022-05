Histērija un nemitīga traģēdija: Zodiaka drāmas karalienes

Saplēst kāzu dāvanu, izraut sev ārā matu šķipsnu un aizbēgt nakts laikā prom, kārtīgi nesaģērbjoties, - tā ir vēža izstrādāta shēma. Ja jūs Vēzim nenovēlat jauku dienu, atsakāties no vecas zupas (tas nekas, ka Vēzis to bija pagatavojis jau pirms divām nedēļām) un piedevām esat aizmirsis veikalā nopirkt pienu - Vēzis paliks histērisks un jums atgādinās, ka jūs viņu pietiekami nenovērtējat, kamēr šī Horoskopa zīme atdod pilnīgi visu. Par laimi, dusmu lēkmes pieklust tikpat pēkšņi, kā tās sākušās. No šī brīža staigāsi uz pirkstgaliem un darīsi visu, ko Vēzis vēlas, - no grēka tik tālāk.