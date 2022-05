Kā atšķiras 9. maija un Ukrainas kara naratīvs Daugavpilī un Rīgā?

Iespējams, šādas attieksmes dēļ Ukrainas karogu Daugavpilī ir tik maz un faktiski nav pie pašvaldības iestādēm, pieļauj Aivars Broks: "Tai pašā laikā – ja pilsēta uzreiz to Ukrainas karogu izliktu pie pašvaldības, ar to arī beigtos. Tur paklaigātu varbūt pāris cilvēciņu un tad arī saprastu, kas ir kas. Tā kopējā noskaņa tomēr tāda, ka cilvēki baidās vienkārši kaut ko pateikt, kaut ko izdarīt..."

Vaicāts, vai kaut ko pateikt baidās visas puses, Broks atzīst: "Man diemžēl jāpasaka laikam godīgi, ka no abām pusēm baidās. Ja nebaidītos arī no tās normālās puses, tad arī cilvēku spriestu un droši ietu un runātu par to. Galvenais, to pašu karogu arī uzkārtu. Bet mēs redzam, ka ir tikai četri karogi visā pilsētā."