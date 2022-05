Ar ko saistīts katastrofāls darba roku trūkums tehniskajās nozarēs?

Viens ir sabiedrības izglītības līmenis un izpratne par pasaulē notiekošo, bet otrs iemesls satraukumam ir valsts ekonomika – nodokļu nomaksa, darba vietas un darba algas. To, ka mums trūkst jauno speciālistu ar inženieru, ķīmiķu un elektrotehniķu diplomu, Latvijas darba devēju organizācijas atgādina teju ik pavasari.

Īpaši uzmanība tiek pievērsta tam, ka no visām Eiropas valstīm Latvijā ir vismazāk – vien 2,7 procenti to studentu, kuri izvēlas kādu no dabaszinību virzieniem. Igaunijā šis procents ir divreiz augstāks, kamēr vadošajās valstīs – Francijā un Vācijā – ap 10 procentiem, bet līdervalstī Lielbritānijā – 15,2 procenti.