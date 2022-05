Plešs: Premjera "piekāpšanās NA ultimātiem" destabilizē valdību

Pirmdien, 16. maijā, pēc valdošās koalīcijas partiju sanāksmes Plešs uzsvēra, ka situācija atbilstoši dienestu izvērtējumam pagājušajā nedēļā, tostarp saistībā ar notikumiem pie pieminekļa Uzvaras parkā, kur 9. un 10. maijā pulcējās plašāks pulks ļaužu, bijusi stabila. Plešs īpaši izcēla notikumus nedēļas otrajā pusē, kad, sākot no 13. maija, atbildīgie dienesti un institūcijas novērsa potenciālos likuma pārkāpumus, tai skaitā aizturot Eiropas Parlamenta deputāti Tatjanu Ždanoku (LKS).

Plešs savā uzrunā Golubevu nodēvēja par drosmīgu politiķi, kas spērusi atbildīgu soli, lai nodrošinātu valdības stabilitātes intereses. Viņš pauda, ka no AP puses nav pieņemams, ka šajā brīdī iestātos valdības krīze.

Vaicāts, vai iekšlietu ministra kandidāts tiks izvirzīts no partijas Kustība "Par!" vai citas AP veidojošās partijas, Plešs aicināja nesteigties notikumu attīstībai pa priekšu. Partiju apvienība ir ieinteresēta, lai valdība strādā pilnā sastāvā, nodrošinot darba stabilitāti arī AP pārraudzībā esošajās jomās, tajā skaitā, iekšlietu sfērā, pauda ministrs.

NA Saeimas frakcija un valde pagājušajā nedēļā pieprasīja premjeram atbrīvot no amata Golubevu saistībā ar situāciju 9. un 10. maijā pie padomju pieminekļa Pārdaugavā, kur cita starpā tika pieļauta Krievijas agresiju atbalstošu cilvēku pulcēšanās.

NA veiktā "šantāžas mēģinājuma" dēļ Kariņš ir nolēmis prasīt Vitenberga demisiju. NA varēs izvirzīt jaunu kandidātu ekonomikas ministra amatam. Vienlaikus gan Kariņš pieļauj iespēju NA pašai lemt par to, kuru no saviem ministriem nomainīt. Premjers skaidroja, ka Vitenbergs patlaban demisijai ticis izvēlēts kā "jaunākais" NA ministrs.

No Kariņa paustā secināms, ka viņš šantāžu saskata NA aicinājumā prasīt nu jau no amata atkāpušās iekšlietu ministres Golubevas demisiju, pretējā gadījumā NA solot aiziet no valdības.