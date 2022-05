Šlesers un Gobzems apgalvo, ka abu partijas 14. Saeimas vēlēšanās startēs atsevišķi

To apliecināja gan Šlesers, gan Gobzems.

Sociālajos tīklos jautājumu par to radīja Gobzema publicētais ieraksts, ka viņš apmeklēs vairākus no koncertiem, kuru rīkošanā piedalās LPV biedre Jolanta Gulbe-Paškeviča.

Arī Gobzems uz to pašu jautājumu atbildēja, ka apvienoties neplāno. Savukārt LPV biedres klātienes koncertu apmeklēšanu politiķis skaidro ar to, ka viņam un KuK neesot "tādas naudas", lai paši ko līdzīgu organizētu. Tāpēc viņš uz šiem pasākumiem došoties, lai tiktos ar iedzīvotājiem.

Vaicāts, vai pats kandidēs 14. Saeimas vēlēšanās, Gobzems atbildēja, ka tas būs atkarīgs no tā, vai iedzīvotājiem to vajag un vai viņi to gribēs, vai arī cilvēki tomēr ir gatavi turpināt dzīvot "mēslos līdz ausīm" un izmaiņas viņiem nav nepieciešamas.