Kariņš paraksta rīkojumu par ekonomikas ministra demisiju

"Nacionālās apvienības rīcība, ar ultimātu vēršoties pret vienu no partneriem valdībā, ir destabilizējusi situāciju koalīcijā, tādēļ pirmdien to informēju par viena tās ministra nomaiņu politiskā līdzsvara atjaunošanai," norāda Kariņš, atgādinot, ka Nacionālajai apvienībai bija izvēle, kuru no saviem ministriem tā būtu gatava mainīt.