Piedalies! ⟩ Atrodi nākamo Eiropas gada koku Latvijā

Konkursa žūrija no visiem pieteikumiem atlasīs desmit finālistus, no kuriem uzvarētājs tiks noteikts sabiedrības balsojumā. Šis koks piedalīsies Eiropas konkursā. Konkursa pirmās vietas ieguvējam tiks veltīta īpaša sakopšanas talka un sagatavots video ar stāstu par Latvijas gada koku. Otrās un trešās vietas ieguvēji saņems veicināšanas balvas no Latvijas stādaudzētavām.