Piektdienas vakarā pirms plkst.21 Rīgā noslēdzās pasākums "Par atbrīvošanos no padomju mantojuma", kurā pēc Valsts policijas aplēsēm bija pulcējušies aptuveni 5000 cilvēku.

Video: Gājiens "Par atbrīvošanos no padomju mantojuma"

Gājiens izstiepās vairāk nekā kilometra garumā - kad tā pirmās rindas jau tuvojās galamērķim, pēdējie dalībnieki vēl atradās netālu no Rīgas domes.

Kopumā pasākums aizritēja mierīgā gaisotnē, lai arī atsevišķi konflikti bija. Kā informēja Valsts policija, jau pirmās stundas laikā saistībā ar Rīgā notiekošo patriotu gājienu bija aizturētas trīs personas, no kurām viena tika centusies stāties gājienam ceļā, lai to nepieļautu.

Foto: Gājiens "Par atbrīvošanos no padomju mantojuma" no drona

Otra persona aizturēta par sīko huligānismu, no sabiedriskā transporta gājiena dalībniekiem rādot nepiedienīgus žestus un izsaucot saukļus, savukārt trešā - par to, ka no sabiedriskā transporta gājiena dalībniekiem telefonā rādīja Krievijas karogu.