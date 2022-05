"De Facto": Alkoholisms paņem vairāk dzīvību nekā iepriekš, valsts atbalsts ārstēšanai – nemērķēts

Pašlaik no pacienta līdzmaksājuma atbrīvoti trūcīgie un arī bezdarbnieki Eiropas Sociāla fonda projekta ietvaros, taču - vai ar to pietiek, lai Latviju nogāztu no gozēšanās to valstu vidū, kur izdzertais alkohola daudzums uz vienu pieaugušo ir top trijniekā pasaulē, bet mirušo no alkohola izraisītām slimībām ik gadu pieaug?