Eksperti: Latvijā nav nepieciešams nodrošināt vakcināciju pret pērtiķu baku vīrusu

Viņš norādīja, ka vīruss no cilvēka uz cilvēku var izplatīties gaisa pilienu ceļā, taču atšķirībā no Covid-19 tam ir nepieciešams ilgstošs kontakts. Tāpat ir iespējams inficēties, atrodoties metra attālumā no cilvēka, ar seju pret seju runājot, kā arī caur personas piesārņotajiem priekšmetiem, piemēram, gultasveļu.