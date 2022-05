Zodiaka zīmes, kuras bez problēmām spētu izdzīvot uz vientuļas salas

Zemes zīmes ir piepildītas ar praktisku informāciju, piemēram, cik ilgi cilvēki var izdzīvot bez ūdens vai kuras sarkanās ogas ir garšīgas un kuras nāvējošas. Efektīvās Jaunavas atvēlēs konkrētas dienas daļas gliemežu savākšanai, lietusūdens izpētei un malkas krājumu papildināšanai. Viņu tieksme pāranalizēt tiek labi izmantota krīzes laikā. Jaunavas celtā būda ir tropu vētru izturīga. Viņi vienmēr ņem vērā to, kas var noiet greizi, un tāpēc izdzīvos uz vientuļas salas.

Zodiaka Skorpioni ir dzimuši sargātāji, tāpēc arī paši paglābsies katastrofas gadījumā. Skorpioni neapstāsies, lai iegūtu to, ko viņi meklē, tāpēc, ja viņi trīs stundas ir pavadījuši, neveiksmīgi makšķerējot, viņi tik un tā izmēģinās katru stratēģiju, līdz vakariņas būs rokā. Skorpioni ir arī ļoti neatkarīgi, tāpēc viņiem nevajadzēs nevienam lasīt lekcijas par to, kāpēc viņu ieroču izgatavošanas process ir pareizs.

Strādājiet gudri, nevis smagi. Ja mēs varam rēķināties ar to, ka kāds izplānos ceļu ārā no katastrofas, tas ir Ūdensvīrs. Ļoti radošā zīme ir saistīta ar zinātni un izgudrošanu. Protams, citi varētu meklēt strautu vai lūgt dievam lietu, bet Ūdensvīri labprātāk izmantotu jūras ūdeni, kas tos ieskauj no visām pusēm. Ūdensvīri ir orientēti uz risinājumiem. Viņiem ir redzējums, kā viņi vēlētos veidot savu realitāti, un neiebilst, ja tā ir solo misija.