Zodiaka pārstāvji, kuri nenoliedzami ir labākie priekšnieki

Lauvas zīmē dzimuši vislabākie priekšnieki, jo viņi darbā ieliek ne tikai prātu, bet arī sirdi. Viņi ir dabiski autoritatīvi cilvēki un lieliski komandas ietekmētāji. Atšķirībā no citiem, Lauvām ir jājūtas patīkami un jādara viss iespējamais, lai iepriecinātu savus darbiniekus un biznesa partnerus. Ja jūsu priekšnieks ir Lauva, jūs noteikti ar viņiem labi sadzīvosiet un nekad neapšaubīsiet viņu autoritāti.

Auns nevairās no smagā darba un pieprasa cieņu no savas komandas. Ar Auniem tiešām strādā likums - viss vai nekas. Ja viņiem patīk cilvēki, viņi sekos viņu piemēram, bet ja ne, tad Aunu tas pārāk neuztrauc. Auniem nav svarīgi būt populāriem, viņi izvēlas koncentrēties uz virzīšanos uz augšu pasaulē, un kāpt pāri līķiem, lai to izdarītu, viņiem nerada problēmas.