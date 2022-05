Plānots par 30 dienām pagarināt iespēju Ukrainas iedzīvotājiem saņemt atbalstu ēdināšanai un izmitināšanai

Kā pēc valdības sēdes žurnālistiem norādīja Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV), valdība aicinās Saeimu attiecināt grozījumus ar termiņu jau no šodienas, lai nerastos pārrāvumi finansējuma piešķiršanā.

"Tas ir nepieciešams kā pārejas posms, lai nebūtu tā neskaidrība. Lielā mērā, cik esmu runājis ar pašvaldību vadītājiem, viss notiek. Tā pāreja no viesnīcām uz cilvēku mājokļiem vai uz pašvaldību iestādēm - tas jau notiek. Atsevišķos gadījumos ir sarežģījumi, kuri vēl ir jāveic, un tāpēc mēs pieņēmām lēmumu virzīt šo likumu grozījumu, ka vēl par 30 dienām šo pagarina," sacīja premjers.

Paredzēts, ka primāri sniedzamā atbalsta saņemšanas iespēja par papildu periodu līdz 30 dienām attieksies uz tiem Ukrainas iedzīvotājiem, kuri iepriekš noteiktajam 90 dienu primāri sniedzamajam atbalstam ir pieteikušies, saņem to vai jau ir saņēmuši līdz 31. maijam.

Tas nozīmē, ja Ukrainas civiliedzīvotājam primāri sniedzamā atbalsta saņemšanas periods - 90 dienas - iestājās, piemēram, 25. maijā vai jebkurā citā datumā līdz 31. maijam, persona nepieciešamības gadījumā varēs turpināt to saņemt vēl 30 dienas, skaitot no nākamās dienas pēc 90. dienas iestāšanās, skaidro ministrijā.

Savukārt Ukrainas civiliedzīvotāji, kuri piesakās primāri sniedzamajam atbalstam - izmitināšanas un pārtikas nodrošināšanai - no 1. jūnija saņems atbalstu par izmitināšanu līdz 90 dienām, bet pārtikai - līdz 30 dienām.

Preses konferencē pēc valdības sēdes labklājības ministrs Gatis Eglītis (K) atzīmēja, ka koalīcijas formātā panākta vienošanās par Ukrainas iedzīvotāju atbalsta pasākumiem, proti, pagarināt atbalstu vēl par 30 dienām - no 90 dienām uz 120 dienām. Viņš akcentēja, ka tas noņem lielu spriedzi, kas aizvadīto dienu laikā jaušama gan no nevalstisko organizāciju puses, gan no pašvaldību puses.