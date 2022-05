Tenisiste Kostjuka asi kritizē WTA lēmumu Vimbldonas turnīra jautājumā

Aprīlī Vimbldonas čempionāta rīkotāji lēma, ka Krievijas un Baltkrievijas tenisistiem būs liegts piedalīties sezonas trešajā "Grand Slam" turnīrā, kas norisināsies no 27. jūnija līdz 10. jūlijam. Vimbldonas čempionāts būs pirmais "Grand Slam" turnīrs, kurā Krievijas karadarbības Ukrainā dēļ tiks liegta dalība Krievijas un Baltkrievijas tenisistiem.

"Domāju, ka kādiem 80-85% tenisistu nav nekāda sakara ar lēmumu, ko pieņēma WTA. Tas ir absurds un nespēju tam noticēt. Neviena no spēlētāju pārstāvēm ar mani nesazinājās, nejautāja manu viedokli. It kā Ukrainas tenisisti nemaz neeksistētu. Esmu pietiekami daudz par to runājusi, bet šādās situācijās vienkārši vairs nav spēka," intervijā stāstīja 19 gadus vecā Kostjuka.