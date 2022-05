Paziņots Latvijas futbola izlases kandidātu saraksts jūnija nometnei

Atšķirībā no Eiropas čempionāta un Pasaules kausa kvalifikācijas, kur visu līmeņu komandas sacenšas viena pret otru, UEFA Nāciju līga piedāvā pavisam citus izaicinājumus – sacenšanos ar sev spēkos līdzvērtīgiem pretiniekiem. Visas 55 UEFA dalībvalstis sadalītas četros spēka līmeņos, balstoties iepriekšējo gadu rezultātos. A, B un C līgās spēlē pa 16 komandām, bet D līgā ir septiņas komandas. Nomināli spēcīgākās kontinenta komandas spēlē A līgā, taču komandu atrašanās kādā no līmeņiem ir saistīta ar divus gadus seniem mačiem. Pat labi vai slikti aizvadīts pagājušais gads neietekmēja komandu atrašanos UEFA Nāciju līgas konkrētā līmenī.