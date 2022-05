Raidījums: Pēdējā laikā Krievijas civilās lidmašīnas, lidojot gar Latviju, neierasti bieži ziņojušas par terora draudiem

Daļu no armijas lidmašīnām, piemēram, reaktīvos iznīcinātājus, šis publiskais radars redzēt nevar. Bet lielās NATO, Lielbritānijas, Vācijas, Beļģijas, Turcijas un citu valstu armijas kravas lidmašīnas šādi iespējams izsekot.

Pēc tam iespējams novērot kā ap lidlaukiem gaisā paceļas militārie helikopteri un mazās privātās lidmašīnas. To lidojumu galamērķi netiek norādīti, bet visticamāk tās piegādā militāro ekipējumu un citas palīdzības kravas līdz pašai robežai.

Civilās aviācijas aģentūrā skaidro - lidaparātu lidojumu datus publicē drošības dēļ. To nosaka arī Eiropas regulas.

Ir bijuši vairāki ziņojumi arī no Krievijas Federācijas civilajām lidmašīnām par dažādiem spridzekļu draudiem, spridzināšanas draudiem lidojuma laikā uz borta. Mūsu pārvadātājs saņem vairāk kā parasti draudu zvanus ļoti specifiskus, ļoti konkrētus, kas arī izraisa lidojumu aizkavēšanos.

Ja Ukrainā un tās pierobežā Krievija karo ar ieročiem, pārējā pasaulē karš notiek ar informāciju un Krievijas ietekmes aģentiem. Šajā nedēļā Davosas forumā savulaik ietekmīgais ASV Valsts sekretārs Henrijs Kisindžers paziņoja, ka Ukrainai jāatsakās no okupētajām teritorijām par labu Krievijai, jo tikai tā iespējams izbeigtu karu.

Kā intervijā NP saka Ukrainas viena no lielākā izdevuma "Kyiv Independent" galvenā redaktore, pirms 10 dienām "The New York Times" redaktora slejā publicētie izteikumi, ka "Krievija esot pārāk spēcīga", Ukrainai ir jāpieņem "sāpīgs kompromiss" un jāatdod Krievijai dažas teritorijas, atspoguļo arī daļas ASV elites viedokli, kas uzskata - Ukraina vienalga zaudēs, un jābeidz tai palīdzēt, lai viss beigtos vēl ātrāk.