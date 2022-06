Valsts izveidoja brīvprātīgo hakeru "IT armiju", lai iznīcinātu Krievijas tīmekļa vietnes, izmantoja satelīta interneta sistēmu "Starlink", lai uzturētu sakarus, kamēr tās infrastruktūra tika iznīcināta, un sāka sociālo plašsaziņas līdzekļu zibakciju, lai iegūtu atbalstu no visas pasaules.

Krievijas līderi, neraugoties uz to, ka viņiem ir daudz spēcīgāka tradicionālā armija, ir iesprūduši iepriekšējā gadsimta novecojušajā stratēģiskajā domāšanā. Viņi, šķiet, nebija gatavi spēcīgajiem, precīzajiem, Turcijā ražotajiem "Bayraktar TB2" droniem, kurus Ukraina izmantoja, lai iznīcinātu Krievijas tankus un kuģus.

Arī Krievijas kiberdrošības sistēmas bija vājas: hakeri, kas bija pierakstījušies IT armijā, stāstīja, kā viņi nepārtraukti rīko uzbrukumus Krievijas tīmekļa vietnēm, kā arī izvietoja proukraiņu propagandas ziņas vietnēs, kuras Krievija vēl nebija pārtvērusi.

Viņš izskatījās noguris un nomākts, viņa rokas trīcēja, bet acis bija iegrimušas. Viņš izskatījās ļoti satraukts un nedrošs. Un tomēr, atbildot uz jautājumiem par kara stāvokli, pasaules reakciju uz to un tehnoloģiju lomu, palīdzot Ukrainai pretoties Krievijas militārajai mašinērijai, viņa atbildes kļuva liriskas, mijās ar spontānu smaidu vai trāpīgi komisku repliku - Zelenska firmas zīmi.

Zelenskis tiek uzskatīts par prasmīgu sociālo mediju komunikatoru. Tomēr mūsdienās auditorijai ir īsa uzmanības noturība. Kā neļaut cilvēkiem aizmirst par karu? Zelenskis stāstīja, ka "cilvēki tiešsaistē mācās, iegūst informāciju, lasa, cilvēki to izmanto. Tā tagad ir mūsu pasaule. Internets ir realitāte. Tā nav cita pasaule, bet gan mūsdienu realitāte.

Zelenskis aicinājis daudzus uzņēmumus, tostarp dažus lielos tehnoloģiju uzņēmumus, pārtraukt savu darbību Krievijā. Vai tiek darīts pietiekami? Zelenskis to vērtē dažādi.

"Pašlaik ir spēkā sankcijas, tāpēc daudzas Krievijas militārās rūpnīcas šobrīd nedarbojas. Šo sankciju dēļ tās nevarēs ražot dažas iekārtas. Mēs ar to esam ļoti apmierināti.

"Pastāv informācijas - sauciet to, kā vēlaties, - siena vai informācijas zemūdene, kurā atrodas Krievijas Federācijas iedzīvotāji. Šīs Krievijas Federācijas politiskās elites izveidotā norobežojuma dēļ viņi atrodas savā informatīvajā telpā, un šo telpu uztur Kremlis, kas sniedz tikai viņiem labvēlīgu informāciju. Viņu telpā nav brīvības.

Dažām lielām, jaudīgām platformām - neskatoties uz to, ka tās Krievijā ir bloķētas, - vajadzētu atrast tehnoloģisku, ideoloģisku vai kādu radošu veidu, kā parādīt viņiem mūsu realitātes patiesību, lai Krievijas iedzīvotāji saprastu, ka viņi dzīvo citā pasaulē. Galvenais ir tas, ka cilvēki sociālo mediju platformās dzīvo brīvībā, bet krievi ir ārpus tās, it kā uz citas planētas," pauda Zelenskis.

"Lai sankcijas darbotos, tās nedrīkst būt daļējas. Krievijas nacionālās valūtas kurss ir atgriezies tur, kur tas bija pirms sankcijām, un tas nozīmē, ka viņi ir atraduši izeju no sankciju uzliktajiem ierobežojumiem. Sankcijas ir jāīsteno pilnībā un jālikvidē jebkādas iespējas tās apiet. Pretējā gadījumā visas sankcijas kļūst mākslīgas.

Piemēram, naftas embargo. Līdz pat 80 procentiem no visām Eiropas Savienības valstīm apgalvo, ka atbalstīs naftas embargo ieviešanu, bet kas notiks ar tiem 20 procentiem valstu, kas to neatbalsta? Tās varēs saņemt naftu. Bet kas pārbaudīs un uzraudzīs šo procesu?

Ukrainas IT armijas loma karā

"Pirmajās kara dienās mēs daudz laika veltījām kaujas kibertelpā loģistikai. Es uzskatu, ka tā ir nākotne, un tā kļuva par mūsu, manuprāt, trešo armiju. Mums, iespējams, ir vairākas armijas: mūsu Tautas armija, Ukrainas bruņotie spēki un IT armija. IT armija daudz paveica to iestāžu kiberaizsardzībā, kurām tika smagi uzbrukts.