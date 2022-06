FOTO ⟩ Okupācijas muzejs prasa skaidrojumu par Zedelgemā demontēto pieminekli latviešu karagūstekņiem

Okupācijas muzeja direktore norādīja, ka šis uzaicinājums tiek noraidīts vairāku iemeslu dēļ, piemēram, ziņa par pieminekļa demontāžu netika saņemta ar pašvaldības lēmumu vai dokumentu. Muzejs par to uzzināja publiski, ne tiešā veidā no Zedelgemas.

"Mēs vairākas reizes esam pašvaldībai teikuši, ka arī pēc plāksnes noņemšanas, laukuma pārsaukšanas, darba grupas veidošanas joprojām uzskatām, ka šajā jautājumā esam sadarbības partneri, kurus vieno līgumattiecības. Pašvaldība to neievēro un pārkāpj līgumisko partneru sadarbības principus," apgalvoja Vība.

Viņa atzīmēja, ka pieminekļa demontāža muzejam nav pieņemama, jo no pašvaldības nav saņemti nekādi dokumenti. Muzejs prasīs no pašvaldības lēmumu, piemēram, dokumentu, kas satur protokola izrakstus, kur lēmums ir pamatots un izvērsts, kā arī norādīti faktiskie apstākļi, kādos patlaban atrodas piemineklis un plāksne. Okupācijas muzeja direktore akcentēja, ka, tiklīdz būs saņemti oficiāli dokumenti, muzejs un tā biedrība vērtēs to saturu.