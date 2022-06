Jaunatklātu apstākļu dēļ tiesā atkal nonākusi 10 gadus senā RVT direktora Markus kukuļņemšanas lieta

Savukārt 2013.gada 7.martā Markus ar Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas lēmumu tika nosacīti atbrīvots no tālākas soda izciešanas pirms termiņa. Lēmumā par viņa pirmstermiņa atbrīvošanu tika norādīts, ka pēc atbrīvošanās no ieslodzījuma iesniedzējam ir nodrošināta dzīvesvieta, kā arī iztikas līdzekļi.

Uz brīdi, kad bijušais RVT direktors tika atbrīvots, astoņi no 11 arestētajiem nekustamiem īpašumiem jau tika konfiscēti valsts labā, proti, nostiprināti zemesgrāmatā uz valsts vārda.

Aģentūra LETA noskaidroja, ka AT 2020.gada 2.oktobrī saņemts Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta Sevišķi svarīgu lietu izmeklēšanas nodaļas prokurora Jura Ločmeļa 2020.gada 1.oktobra lēmums par lietas nodošanu izskatīšanai AT sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem, proti, ar ECT lēmumu.

Lēmumā prokurors norāda, ka 2020.gada 14.septembrī Latvijas Ģenerālprokuratūrā saņemts bijušā RVT direktora pieteikums kriminālprocesa atjaunošanai sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem. Viņš savā pieteikumā norādījis, ka saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 655.panta otrās daļas 5.punktu par jaunatklātiem apstākļiem uzskatāms starptautiskas tiesu institūcijas atzinums par to, ka Latvijas nolēmums, kas stājies spēkā, neatbilst Latvijai saistošiem starptautiskajiem normatīvajiem aktiem.

AT atzina, ka ir atceļams AT 2009.gada 4.novembra lēmums un Rīgas apgabaltiesas 2009.gada 27.aprīļa lēmums daļā par Markum noteikto papildsodu - mantas konfiskāciju. AT atzīst, ka ECT spriedums lietā "Markus pret Latviju" ir atzīstams par jaunatklātu apstākli, kas var būtiski ietekmēt lietas iznākumu.