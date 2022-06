"Tas vienkārši nevar turpināties." Šūmahers saņēmis kritiku no savas komandas vadītāja

"Tas vienkārši nevar turpināties. Un viņš to zina. Ietriekšanās sienā nav laba arī viņa veselībai. Viņš grib izcīnīt punktus, bet to nevar izdarīt, iebraucot sienā. Viņš to zina. Es viņam nesaku, ka tā nevajadzētu darīt. Es domāju, ka viņi [piloti] paši labi apzinās, ka tā nevajadzētu darīt," sacīja "Haas" boss.