Traģiska avārija Rēzeknes novadā - miris zīdainis, piecas personas cietušas

Pēc katras bērna piesprādzēšanas ir jāpārliecinās, vai drošības jostas ir taisnas un vai tās ir pievilktas pietiekami stingri. Ja pieaugušais var starp jostu un bērnu iebāzt vienu pirkstu un tā ir brīvāka, tad bērns trieciena brīdī var izslīdēt. Jostas arī nedrīkst būt savērpušās. Sēdeklīša drošības jostām jāatrodas uz bērna pleciem – tuvāk kaklam, nevis zem plecu līnijas. Tās ir jānoregulē katru reizi no jauna, jo to garums var izmainīties no bērna sēdēšanas pozas. Ja tiek izmantots paliktnītis, tad augšējā jostas daļa neskar kaklu un šķērso plecu, apakšējā jostas daļa atrodas uz augšstilbiem, nevis uz vēdera.