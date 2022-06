VID pārsūdz lēmumu par Gobzemam atcelto piemēroto sodu 9214 eiro apmērā

Gobzema apelācijas sūdzībā bija minēts, ka ir pārkāpts audita veikšanas termiņš. Kā to pamatoti konstatējusi pirmās instances tiesa, kuras motivācijai apgabaltiesa pievienojās, ievērojot audita termiņa pagarināšanu un audita termiņā neieskaitītos laika posmus, pieteicējam nodokļu audits veikts 120 dienas un nebija konstatējams audita termiņa pārkāpums.

Augstākā tiesa (AT) jau iepriekš bija atzinusi, ka saiknes esību starp izdevumiem un saimniecisko darbību parastā gadījumā formāli nodrošina grāmatvedības uzskaite, savukārt pēc būtības strīdus gadījumā var tikt vērtēti vairāki aspekti atkarībā no pašas saimnieciskās darbības veida un izdevumu rakstura.

Piemēram, vai attiecīgie izdevumi pēc sava rakstura vispār ir attiecināmi uz saimniecisko darbību, un ja ir, vai to attiecināšana ir ticama konkrētajā gadījumā.

Tādēļ primāri pilnīgu pierādījumu par saviem izdevumiem un to attiecināmību uz saimniecisko darbību iesniegšanas pienākums saglabājas tieši Gobzemam. Šajā sakarā nav pietiekami iesniegt vienīgi, piemēram, maksājumu dokumentus vai vispārīgu informāciju saturošus rīkojumus un paskaidrojumus.

Lai gan arī tādi komandējuma izdevumi kā izdevumi par naktsmītnēm ārvalstīs pēc sava rakstura var būt attiecināmi uz saimniecisko darbību, Gobzema kā zvērināta advokāta atsauce uz advokāta profesionālo noslēpumu un vispārīgi paskaidrojumi, ka iekļauti ir tikai izdevumi, kas saistīti ar saimniecisko darbību, bet kurus neapstiprina citi pierādījumi, nav atzīstami par pietiekamiem un ticamiem, it īpaši apstākļos, kad vienlaikus ceļojumā ir devušies, naktsmītnes ir izmantojuši vai par tām maksājuši pieteicēja ģimenes locekļi, kas ir pamats objektīvām šaubām, ka konkrētie izdevumi ir bijuši saistīti ar pieteicēja saimniecisko darbību, norāda tiesa.

Gobzems kā attaisnojušus komandējumus bija pievienojis ceļojumu uz Honkongu, Bali un Singapūru. Savukārt tiesa secināja, ka vienā no viesnīcām Gobzems ir mazu daļu iemaksājis skaidrā naudā, bet pārējo summu kāds ir samaksājis ar bankas karti, kas pieder Gobzema sievai.

Ņemot vērā to, ka rēķins izrakstīts viņa sievai, bet no lietā esošajiem bankas kontu pārskatiem nebija konstatējams, ka rēķinu būtu apmaksājis Gobzems, kā arī to, ka, viņa grāmatvedībā šāda rēķina iegrāmatošana nebija konstatējama, rēķins norādīja uz viņa sievas un Gobzema kopīgu ceļojumu un personīgiem izdevumiem attiecīgajā apmērā, nevis pieteicēja izdevumiem saistībā ar tā saimniecisko darbību.